بسبب العقوبات الأمريكية.. بكين تستدعي القائم بأعمال الولايات المتحدة لديها

أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، استدعائها للقائم بأعمال الولايات المتحدة لديها للاحتجاج على العقوبات الأمريكية على 14 مسؤولا صينيا بسبب هونج كونج.

وصفت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، القرار الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بالسلوك "الدنيء"و"غير المبرر"، مطالبة بسحب هذا القرار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينج، إن الخطوة الأمريكية لمعاقبة المسؤولين الصينيين "سلوك غير مبرر ودنيء" وإن الصين "تحثها على سحب القرار".

كما أكدت أن الصين "ستتخذ إجراءات مضادة وصارمة".

وكانت واشنطن فرضت أمس عقوبات على 14 مسؤولا صينيا بسبب الاوضاع في هونغ كونغ

وذكر موقع الوزارة أن "جميع الأفراد أعضاء في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية، بعد أن منح البرلمان الصيني سلطات للمدينة لكبح المعارضة.

ودعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، يوم الاثنين،

إلى بذل جهود مشتركة مع الولايات المتحدة لضمان "انتقال مستقر" للعلاقات الصينية - الأمريكية، والسعي نحو استئناف الحوار، وإعادة الروابط إلى مسارها الصحيح، مع إعادة بناء الثقة المتبادلة في المرحلة القادمة للعلاقات الثنائية.وقال وانج - في كلمة اليوم الاثنين خلال لقاء افتراضي عبر الفيديو مع وفد من مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي الصيني - "إن السبب الجوهري للوضع الحرج في العلاقات الصينية - الأمريكية منذ

إقامة العلاقات الدبلوماسية يرجع إلى تعامل البعض من الجانب الأمريكي مع تنمية الصين والعلاقات الصينية الأمريكية بعقلية اللعبة الصفرية، وإنه رغم ذلك، ظلت الصين تتمسك بالتنمية السلمية".