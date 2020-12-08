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بن فرحان يجري مباحثات في السودان

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وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى العاصمة السودانية (الخرطوم)، اليوم، في زيارة رسمية، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر.

عقب الاستقبال، عقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع وزير خارجية السودان المكلف، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الذي تم توقيعه أخيرا في «جوبا». وسيجري الوزير مباحثات مع عمر قمر الدين تتناول بحث المستجدات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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