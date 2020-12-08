جونسون: مواقفنا متباعدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن مواقف بلاده والاتحاد الأوروبي في المحادثات حول مرحلة ما بعد بريكست، لا تزال متباعدة جداً.

وأضاف رئيس الوزراء المحافظ، الذي يُفترض أن يلتقي في الأيام المقبلة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «أنا متفائل جداً، لكن يجب أن أكون صادقاً معكم، الوضع في هذه اللحظة حساس. يجب أن يفهم أصدقاؤنا أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي لتمارس سيطرة ديمقراطية. لا نزال بعيدين عن ذلك».

وأكد جونسون، قبل توجهه إلى بروكسل هذا الأسبوع لمحاولة حلحلة المفاوضات المتعثرة: «يبدو ذلك صعباً جداً في الوقت الراهن. سنبذل قصارى جهودنا».

قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي في نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال المحادثات بين البريطانيين والأوروبيين متعثرة بسبب المواضيع الثلاثة نفسها: وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وآلية حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي والضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي من لندن في ما يخص المنافسة مقابل حق بريطانيا في الوصول إلى سوقه الهائلة من دون رسوم ولا حصص.

وبعد اتصال هاتفي أمس الاثنين، أكد جونسون وفون دير لايين «عدم توافر الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي».

ومنذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، لا تزال المملكة المتحدة تطبق القواعد الأوروبية. أما خروجها الفعلي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، فسيحصل في 31 ديسمبر الحالي، في نهاية الفترة الانتقالية.

وفي غياب الاتفاق، ستخضع المبادلات بين لندن والاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يناير 2021، لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، ما يثير خطر حصول صدمة جديدة في اقتصاد الطرفين