بريطانيا تبدأ حملة التطعيم الجماعي بلقاح «كورونا»

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بدأت بريطانيا التطعيم الجماعي لسكانها ضد مرض «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

ورحب رئيس الوزراء بوريس جونسون ببدء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم، وشكر العاملين في مجال الصحة والعلماء ومن تطوعوا للتجارب.

وقال جونسون، في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي «سنتغلب على هذا الأمر معاً»، وحث البريطانيين على مواصلة اتّباع الإرشادات التي تهدف إلى تحجيم انتشار الفيروس.

وفي يوم شُبه بيوم النصر، بدأ العاملون في مجال الصحة تطعيم الناس بلقاح طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وأصبحت مارجريت كينان، وهي جدة ستبلغ من العمر 91 عاماً خلال أسبوع، أول شخص في بريطانيا يتلقى اللقاح خارج التجارب عندما حصلت على الجرعة في المستشفى المحلي في «كوفنتري» بوسط إنجلترا.

وقالت «إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كنت أتمنى أن أحصل عليها؛ لأنها تعني أنه يمكنني أخيراً أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت بمفردي معظم العام».

وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي خلف تداعيات على اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

وبريطانيا أول دولة على مستوى العالم تبدأ التطعيم الجماعي بلقاح «فايزر-بيونتك»، وهو أحد اللقاحات التي سجلت نتائج ناجحة من تجارب كبيرة بعد تطويرها في وقت قياسي.

وشبّه وزير الصحة مات هانكوك اليوم بيوم النصر.

وقال «إذا تمكّنا من القيام بذلك لكل شخص عرضة للإصابة بهذا المرض، فيمكننا المضي قدماً والعودة إلى الوضع الطبيعي»، مضيفاً أنه يتوقع تطعيم الملايين بحلول نهاية العام.

وأضاف بينما كان يغالب دموعه على الهواء مباشرة «كانت سنة صعبة على الكثير من الناس».

وطلبت المملكة المتحدة إمدادات كافية من لقاح «فايزر-بيونتك» لتطعيم 20 مليون شخص. وقالت الشركتان، إن اللقاح كان فعّالاً بنسبة 95 في المئة في الوقاية من المرض في تجارب المرحلة النهائية.