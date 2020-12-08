الجيش المصري يعلن مقتل 40 إرهابياً في عمليات بسيناء

سيف اليزيد - أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، مقتل 40 "إرهابياً شديدي الخطورة" في عمليات عسكرية بسيناء مؤخراً.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع فيسبوك، إنه تم خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجارى تنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل 40 "إرهابياً شديدى الخطورة" فى سيناء.

كما تم القبض على 12 "إرهابياً" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكر البيان أنه تم أيضاً تدمير 437 وكراً وملجأً ومخزناً للمواد المتفجرة.

كما كشف البيان عن إحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة من الحدود الغربية، وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر.

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