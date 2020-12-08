تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت

سيف اليزيد - أمر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإعادة تعيين صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير البلاد كلف الشيخ صباح الخالد "بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم علینا لإصدار مرسوم تعیینھم".

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