المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم الاثنين، 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 2919 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 381 ألفاً و188 إصابة.

كما سجلت الوزارة 75 وفاة جديدة ارتفاعاً من 61 أمس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6245.

وتم شفاء 2968 حالة وهو ما يرفع عدد الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 إلى 334 ألفاً و269، بمعدل شفاء ناهز 87.7 في المئة.

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