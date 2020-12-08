نهضة بركان يستقبل المغرب الفاسي في افتتاح الجولة الـ2 من البطولة الاحترافية

يستقبل نهضة بركان، عصر اليوم الثلاثاء، ضيفه المغرب الفاسي، لحساب ثانية الجولة الـ2 من البطولة الاحترافية.
ويأمل الفريقان المذكوران في تحقيق ثاني انتصار لهما على التوالي في الدوري المغربي الاحترافي بعدما حقق الفريق البرتقالي انتصارا خارج الميدان على نهضة الزمامرة بثنائية، حملت توقيع محسن ياجور، وحمدي لعشير.
وتمكن ممثل العاصمة العلمية “المغرب الفاسي من تحقيق مفاجأة بعد انتصاره على فريق الجيش الملكي بهدفين مقابل واحد، من توقيع أيوب لكرد ضد مرماه وعلاء الدين أجراي.
والمباراة ستقام على أرضية الملعب البلدي في بركان، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف، بقيادة طاقم تحكيمي يترأسه كريم صبري.
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