كورونا يصيب الفنان حميد الحضري

أصيب الفنان حميد الحضري بفيروس كورونا المستجد، إذ يخضع، حاليا، للحجر الصحي في منزله، وحيدا، ومنعزلا عن محيطه، تفاديا لانتقال العدوى.

وكشف حميد الحضري، يوم أمس الاثنين، من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، عن انتقال عدوى كورونا إليه، مطمئنا معارفه، والجمهور بأن وضعه الصحي مطمئن.

ويحرص الحضري على التباعد الاجتماعي عند استقباله أصدقائه، ومعارفه، إذ نشر فيديو ظهرت فيه ابنة شقيقه أمام الباب الخارجي من منزله، بعيدة عنه بأمتار، بعدما وضعت له الأكل قبل خروجه، والأمر نفسه بالنسبة إلى صديقه، الذي حرص على إهدائه زيت الزيتون لمساعدته في تقوية مناعته.

وأكد الحضري أنه ملتزم بالتدابير الواجب اتباعها عند الإصابة بكورونا، موضحا في مقطع فيديو أنه يتناول الدواء المعتمد ويخضع للحجر في منزله.

وضم فيروس كورونا الحضري إلى قائمته من الفنانين المغاربة، الذين أصيبوا به، وكان منهم الدوزي، وهشام الوالي، وسعيد الناصيري، وفاتي جمالي، وريدوان، وسناء مرحاتي، والراحل محمود الإدريسي، الذي توفي جراء مضاعفات الفيروس.