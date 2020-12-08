أرباب المقاهي والمطاعم يشتكون من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء ويهددون بإضراب وطني

يشكو أرباب المقاهي والمطاعم، خلال الأيام الجارية، من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء، مطالبين الحكومة بمراجعتها، و توقيت الإغلاق، الذي تبنته لجنة اليقظة، للحد من تفشي كورونا.

وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم، في حديثه مع “اليوم24″، إن “أرباب المقاهي والمطاعم، في مختلف المدن المغربية، يشتكون من التهاب فواتير الكهرباء”، مستطردا، “أسعار هاته الفواتير مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية، على الرغم من أننا نحترم قرار الإغلاق”.

وأضاف الحراق أن أرباب المقاهي والمطاعم مستاؤون، في ظل “الصمت غير المبرر من طرف الحكومة، والجهات المسؤولة”، مبرزا “أن أرباب المقاهي والمطاعم في كل من العرائش والحسيمة نظموا إضرابا عاما عن العمل، قبل أيام، فيما يستعد، زملاؤهم في مدينة القنيطرة إلى خوض إضراب، الأسبوع المقبل”.

ودعا المتحدث نفسه الجهات المعنية إلى مراجعة شاملة لفواتير الكهرباء والماء، وتوقيت الإغلاق الليلي، نظرا إلى حجم الخسائر، التي تكبدها القطاع، جراء تقليص ساعات العمل.

وطالب الحراق، أيضا، بمراجعة ضريبية وجباءية، شاملة لكل الضرائب، والرسوم المحلية، منذ بداية الأزمة، وهدد الجهات المعنية بخوض إضراب وطني شامل في حالة عدم الاستجابة إلى مطالب أرباب المقاهي والمطاعم.