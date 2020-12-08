فرض مبالغ مالية مقابل كل حصة.. حقوقيون يناشدون التدخل لضمان العلاج لأصحاب “الدياليز” في مراكش

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، بشأن معاناة مرضى القصور الكلوي، الذين يخضعون لحصص تصفية الدم في مركز التصفية الكائن بسيدي يوسف بن علي بمراكش.

وأوضحت الجمعية الحقوقية في رسالتها، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، أن المرضى، الذين يستفيدون من متابعة حصص تصفية الدم بالمركز، توصلوا بضرورة تعبئة إلتزام يقرون فيها بأداء مبلغ 100درهم عن كل حصة لفائدة مؤسسة أمل، التي تشرف على تدبير المركز، إضافة إلى إلتزام المرضى بتحمل كافة مسؤولياتهم في حالة الانقطاع عن متابعة الحصص، كما تجبر المؤسسة المرضى عن إخلاء أية مسؤولية للمركز، وتنازلهم عن أية متابعة له في حالة توقفه عن ممارسة نشاطه.

وأضافت الجمعية نفسها أن الالتزام يتضمن ضرورة أداء المرضى جميع المصاريف المصاحبة لعملية التصفية، والمتمثلة في: تحاقن الدم، وشراء الدواء الموازي لتصفية الدم، وإجراء التحاليل المخبرية، والصور بالأشعة، وغيرها في حالة الطلب، بالإضافة إلى تعرض كل مريض للطرد، وحرمانه من العلاج في حالة عدم وفائه بالأداء، والشروط الواردة في العقد.

وأوضحت الجمعية في رسالتها عن استشعارها للأخطار، التي تهدد مرضى القصور الكلوي، والتي قد تصل إلى العصف بحقهم في الحياة، معتبرة أن الحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية من مشمولات حقوق الإنسان.

وتأسفت الجمعية على تخلي وزارة الصحة عن مهامها في توفير العلاج، وصيانة حق المرضى، خصوصا الذين يعانون أمراضا مزمنة، وغير المؤمانين، وناشدت المسؤولين، كل حسب مسؤولياته، ومهامه، بالتدخل الفوري لضمان الحق في العلاج، والرعاية الصحية لمرضى القصور الكلوي، الذين يتبعون حصص تصفية الدم في مركز سيدي يوسف بن علي، حسب نص الرسالة.

وطالبت الجمعية الحقوقية برفع كافة العراقيل، التي تعيق إعمال حق المرضى في العلاج عبر تكفل مؤسسسات الدولة بذلك، وسحب هذا الإلتزام، لأنه في الواقع عقد اذعان، إضافة إلى كونه يشكل في حالة تطبيقه تهديدا لصحة، وسلامة المرضى، وقدسية الحق في الحياة، نظرا إلى أن المستفيدين من حصص تصفية الدم فئة هشة، وغير قادرة على تحمل أي تكاليف.