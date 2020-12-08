شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يعلن مقتل 15 عنصرا إرهابيا خلال عمليات نوعية له والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مقتل 15 عنصرا إرهابيا خلال عمليات نوعية له.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري فإنه تم تدمير 437 وكرا وملجأ للإرهابيين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي خلال الأشهر الماضية. ونشر المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي فيديو توضيحيا للعمليات التي نفذها الجيش. وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أزاح الجيش المصري الستار عن عمليات نوعية نفذها وأسفرت عن مقتل 73 إرهابيا وتدمير 10 عربات دفع رباعي شمالي سيناء. وتنفذ القوات المسلحة المصرية عمليات عسكرية نوعية لتأمين الحدود الساحلية والشرقية بسيناء والغربية على الحدود مع ليبيا.

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