شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 66.82 مليون والوفيات مليون و537967 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 66.82 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و537967.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 282253 14730092 الهند 140573 9677203 البرازيل 176941 6603540 روسيا 43597 2488912 فرنسا 55155 2292497 إيطاليا 60606 1742557 المملكة المتحدة 61434 1737960 إسبانيا 46252 1684647 الأرجنتين 39770 1463110 كولومبيا 37808 1371103 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 21 - العراق 12432 564200 30 - المغرب 6245 379657 31 - السعودية 5965 358713 38 - الأردن 3056 240981 43 - الإمارات 592 176429

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