القوات المسلحة المصرية: استشهاد وإصابة ضابطين و4 ضباط صف وجنود أثناء العمليات العسكرية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أعلنت القوات المسلحة المصرية، استشهاد وإصابة ضابطين و4 ضباط صف وجندي أثناء الاشتباك مع العناصر التكفيرية وتطهير البؤر الإرهابية.



ولفتت القوات المسلحة إلى تدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية بسيناء، ومقتل 15 تكفيريًا والقبض على 12 آخرين.

كما وجهت القوات الجوية ضربة استباقية لعناصر إرهابية ودمرت 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخائر والأسلحة أثناء محاولة اختراقها الحدود الغربية.

وفي وقت سابق، التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية.

بدأ اللقاء بعرضاً تقديمياً عن التطوير والتحديث في المنظومة التدريبية والإنشائية داخل القوات الخاصة تناول ما وصلت إليه من تطوير وتحديث خلال الفترة الحالية.

وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات نظراً لطبيعة عملهم الخاصة التي تتطلب إعداد فرد مقاتل ذو مواصفات قتالية عالية، يستطيع من خلالها أن يؤدي مهامه بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه مع مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم، مؤكداً تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الهائل الذي يبذله هؤلاء الرجال من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم