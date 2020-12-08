شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية: بدء التطعيم ضد كورونا في 70 مستشفى بالمملكة المتحدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا بنحو 70 مستشفى في المملكة المتحدة، مُضيفًا أنه في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم تلقى 90 شخصًا اللقاح ضد الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا أن إجراءات الغلق سيتم رفعها مع اكتمال تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا. يُشار إلى أن بريطانيا بدأت حملات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، بعد اعتماد لقاح “فايزر-بيونتيك”، وتشهد عمليات التطعيم إعطاء أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم الـ80 عامًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي دور الرعاية، والمقيمين فيها

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