شكرا لقرائتكم خبر عن 2885 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 423179 حالة، منها 44218 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 13932 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 370474 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8487 حالة وفاة.