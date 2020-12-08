شكرا لقرائتكم خبر عن 2885 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 423179 حالة، منها 44218 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 13932 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 370474 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8487 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر 2885 إصابة جديدة بكورونا في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.