أعلن جوليان دو نورماندي وزير الفلاحة في فرنسا، الثلاثاء، اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في بلاده، خلال العام الجاري، في حظيرة للإوز بمزرعة في إقليم "لاند" بجنوب غرب البلاد.



وبمجرد تأكيد وجود هذه البؤرة الوبائية رسميا، قررت السلطات المحلية في إقليم "لاند" إعدام مجموع طيور الحظيرة الموبوءة البالغ عددها 6 آلاف إوزة في إجراء وقائي مرفوق بمراقبة المنطقة المحيطة بالحظيرة على مدى 10 كلم للتحقق من عدم انتقال العدوى إلى جهات أخرى. وسارعت مخابر ANSES الفرنسية إلى إجراء التحاليل الضرورية للتحقق من هذه الإصابات بالإنفلونزا التي تنتشر منذ أسابيع في أوروبا بشكل مثير للقلق مهددة الصناعات الغذائية التي تعتمد على لحوم الطيور ومضيفة تعقيدات إلى الوضع الاقتصادي الراكد بسبب وباء كورونا وبمجرد تأكيد وجود هذه البؤرة الوبائية رسميا، قررت السلطات المحلية في إقليم "لاند" إعدام مجموع طيور الحظيرة الموبوءة البالغ عددها 6 آلاف إوزة في إجراء وقائي مرفوق بمراقبة المنطقة المحيطة بالحظيرة على مدى 10 كلم للتحقق من عدم انتقال العدوى إلى جهات أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف بؤرة لانفلونزا الطيور في فرنسا والسلطات تقرر إعدام 6 آلاف إوزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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