شرطة رأس الخيمة تمدد تخفيض المخالفات حتى 23 ديسمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% اعتبارا من تاريخ 9 ديسمبر إلى 23 ديسمبر الجاري.



ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على إسعاد متعامليها والتخفيف عليهم.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، بأن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت بأن الخصـــــــــم يشمل جميع المخالفات المروريـــــــة وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، ويشمل كافة أرقام المركبات على مستوى الدولة، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات بالإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، عن طريق التطبيقات الذكية وأيضا الاستفادة من دفع مخالفات بدل الحجز عن طريق مراجعة مقر حفظ المركبات بمنطقة الساعدي.

ودعت الشرطة الجميع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق، مؤكدة على أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، متمنية السلامة للجميع.