شكرا لقرائتكم خبر عن ماجستير عن دور الأيديولوچيا السياسية في بناء أطر إخبارية بـ"عين شمس" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان"دور الأيديولوچيا السياسية للدول في بناء الأطر الإخبارية لقضايا الشأن المصري في القنوات الأجنبية الموجهة باللغة العربية"، تناقش الباحثة آية السيد فتحي، رسالة ماجستير، صباح غد الأربعاء، بقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة عين شمس، وتأتى الدراسة على قناتي الحرة وروسيا اليوم.

وتناقش رسالة الماجستير لجنة تضم كلا من الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، وهبة شاهين رئيس قسم الإعلام، ووسام نصر وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة.