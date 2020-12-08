بايدن يختار جنرالا قاد غزو العراق لحقيبة "البنتاغون"

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، ليكون أول وزير دفاع من أصول أفريقية، في تاريخ الولايات المتحدة.



وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.



وقد يعلن بايدن الثلاثاء رسمياً عن اسمه، وفق ما قالت مجلة بوليتيكو التي كانت أول من كشف عن هذه التسمية التي أكدتها لاحقاً كل من صحيفة نيويورك تايمز وقناة "إيه بي سي"، لكن فريق بايدن لم يخرج بتصريحات تؤكد هذه التسريبات.



وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما، حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011.



وإذا وافق الكونغرس على تعيينه، فسيكون أول أمريكي من أصول أفريقية يقود الجيش الأمريكي. وتولى أوستن قيادة القوات في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016.



وتخرج الجنرال الأمريكي السابق، من أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الشهيرة، وبلغت خدمته في الجيش الأمريكي 40 عاما، انتقل عقب ذلك إلى قطاع الدفاع وهو عضو مجلس إدارة واحدة من أكبر شركات تصنيع الطيران ومعدات الدفاع في العالم.



لكن التصديق على تعيينه أمام الكونغرس يواجه عقبة، إذ لم يمض عليه أكثر من 7 سنوات، وفقا للنص للقاعدة المعتمدة لديه بأن أي عسكري سابق مرشح لوزارة الدفاع يجب أن يمضي على تقاعده أكثر من 7 سنوات في الحد الأدنى.

