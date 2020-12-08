وزارة التربية الوطنية تفتح باب الانتقال لأسباب مرضية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت باب معالجة طلبات الانتقال إلى أسباب مرضية برسم الموسم الدراسي 2021-2022.

ويشارك في هذه العملية موظفات، وموظفو الوزارة، وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يتوفرون على ملف صحي يؤكد إصابتهم، أو أزواجهم، أو أحد أبنائهم، أو بناتهم، أو والديهم بمرض خطير، أو مستعص، أو مزمن يستدعي ضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي.

ودعت الوزارة المترشحين إلى الإدلاء بطلبات المشاركة، مرفقة بالملفات الصحية، وبشهادة الكفالة بالنسبة إلى الوالد المصاب بالمرض لرؤساء المؤسسات، لإبداء رأيهم فيها، وإحالتها على المديريات الإقليمية، قبل 22 دجنبر 2020، التي تبدي رأيها فيها وتحيلها على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل 28 دجنبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستوافي قسم الحركات الانتقالية في مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، عن طريق البريد المحمول، بقرص مغناطيسي يتضمن لائحة بأسماء المعنيات، والمعنيين بالأمر، وبملفاتهم، قبل 31 دجنبر 2020، لعرضها على لجنة طبية تابعة إلى وزارة الصحة، من أجل دراستها، والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين بالأمر للحضور شخصيا، أو بعد معاينتهم عن بعد وفق جدولة زمنية، يتم تحديدها لاحقا، علما أن تاريخ التحاق المستفيدات، والمستفيدين من الانتقال بمقرات عملهم الجديدة هو التاريخ المحدد لانطلاق الموسم الدراسي 2021-2022.