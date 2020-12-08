شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد نتظام التصويت ثانى أيام إعادة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الفرق التابعة للتنسيقية رصدت انتظام التصويت فى ثانى أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.