'2020 أسوأ سنة على الإطلاق'... غلاف جديد لمجلّة 'تايم' (صورة)

وفي التّفاصيل، فقد اتّصف العام 2020 منذ بدايته بعام المصائب والكوارث الطبيعية والصحّية وغيرها، وأثار الجدل والسخرية والمزاح عبر مواقع التّواصل الإجتماعي.

ومن جهتها، فكتبت زكاريك: "عرف تاريخ الولايات المتحدة سنوات أسوأ، وبالتأكيد مرّت سنوات أسوأ في تاريخ العالم، لكن معظمنا اليوم لم ير شيئاً من هذا القبيل".



وقالت: "ستحتاج إلى أن يكون عمرك أكثر من مئة عام لتتذكر الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى ووباء إنفلونزا في العام 1918؛ و90 عاماً ليكون لديك الشعور بالحرمان الاقتصادي الناجم عن الكساد الكبير. ويجب أن تكون في الثمانينيات من العمر للاحتفاظ بأي ذكرى للحرب العالمية الثانية وتداعياتها".

وتابعت: "ومن حافظ على حياته، لم يتدرّب بالطّبع لتحمّل اليوم هذا الكم من الكوارث الطبيعية، والانتخابات المتنازع عليها على أساس الوهم، ولمواجهة فيروس ظهر، ربما من الخفافيش، ليقلب حياة كل شخص تقريباً على هذا الكوكب رأساً على عقب وينهي حياة نحو 1.5 مليون شخص حول العالم".

وأضافت:" لو كانت سنة 2020 فيلماً درامياً، لأوقفت المشاهدة بعد عشرين دقيقة فقط، نظراً للأحداث المأساوية الّتي ستراها..."

ويُشار إلى أنّ مجلّة "تايم" كانت قد استخدمت علامة "X" في أربع مناسبات سابقة. الأولى بعد وفاة أدولف هتلر. والثانية كانت لصدام حسين في العام 2003 في بداية حرب العراق. والثالثة في العام 2006 عندما أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبومصعب الزرقاوي. وكان مقتل أسامة بن لادن في العام 2011 المرة الأخيرة التي تستخدم فيها المجلة علامة "X" الحمراء.