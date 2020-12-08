شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العام للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الثلاثاء، 08/كانون الأول/2020.



وقالت في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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