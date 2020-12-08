شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يُعيد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت الوكالة الكويتية الرسمية (كونا) بأنه «بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

مادة أولى: يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر أمير الكويت، الأحد، أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد. ونص الأمر الأميري على أنه «تقبل استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه، إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة».

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