شكرا لقرائتكم خبر عن من هو وزير الدفاع الأمريكي المنتظر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تسمية الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع في الساعات المقبلة، الثلاثاء، ليكون أول أمريكي من أصول إفريقية يشغل هذا المنصب. لكن تصديق تعيينه في الكونجرس ليس أمراً مؤكداً؛ إذ إن نواباً وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم لهذه التسمية، مشيرين إلى أن مدة تقاعده لا تزال دون سبع سنوات.

ويمتلك أوستن خبرة واسعة في قضايا الشرق الأوسط، وتعرفه أغلبية القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وأوستن خريج أكاديمية «ويست بوينت» لسلاح الجيش الأمريكي. وعلى الرغم من أنه التحق بالمؤسسة العسكرية عام 1975، فإنه لم يبرز إلا بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001.

وترأس أوستن القيادة الأمريكية الوسطى المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط (سانتكوم) بين عامي 2013 و2016، وتولى أبرز المهمات العسكرية في حربي العراق وأفغانستان، فضلاً عن عمليات الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق.

وتتطلب المصادقة على تعيين أوستن وزيراً للدفاع، قراراً خاصاً من الكونجرس يسمح له بشغل هذا المنصب؛ كونه ترك مهامه العسكرية قبل فترة تقل عن 7 أعوام، كما ينص القانون.

وينتمي أوستن (67 عاماً) إلى مدرسة قادة البنتاجون العسكريين المعروفين باعتدالهم إزاء النزاعات الدولية، وهو أقرب إلى توجهات رئيس أركان القوات المشتركة الأمريكية سابقاً الأدميرال مايكل مولن، ووزير الدفاع الأسبق جيمس ماتيس.

ويؤمن أوستن بما يسميه «البراغماتية العسكرية»، ويبتعد عن المجازفات غير المضمونة، كما يدعم بشدة، التعاون مع الحلفاء التاريخيين من أجل حل النزاعات الدولية.

ويُعرف عن أوستن خبرته في العمل عن قرب مع الجنرال المتقاعد البارز دافيد بيترايوس، حينما كان قائداً للقوات الأمريكية في العراق، حيث تولى إدارة العمليات العسكرية في بغداد.

ويدافع أوستن بشدة عن استراتيجية «التعامل مع القوى المحلية» لحل الخلافات الداخلية للدول التي تتنشر فيها قوات أمريكية، كما حصل في محافظة الأنبار في العراق، مع تسليح «مجالس الصحوات»، ومع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت قبل أسابيع عن أن بايدن سيرشح سيدة لقيادة «البنتاجون» هي ميشيل فلورنوي، لكن يبدو أن الرئيس المنتخب عدل عن قراره بشأنها.

