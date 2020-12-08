شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي خورفكان الجبلي ينطلق 11 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزامناً مع اليوم العالمي للجبال، يطلق مجلس الشارقة الرياضي يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 تحدي خورفكان الجبلي بنسخته الثانية في مسار برج الرابي لمسافة 3 كيلومترات، وذلك بمشاركة مايقارب 150 مشاركاً ومشاركة من مختلف فئات المجتمع بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ودعم نادي خورفكان الرياضي الثقافي ورعاية قرية الشعب، ضمن جهود المجلس لنشر الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مدن الإمارة المختلفة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

تم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق 12 نوفمبر الماضي عبر الرابط المخصص له www.eevents.ae/kmc على أن يكون آخر موعد للمشاركة يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، على أن ينطلق السباق يوم الجمعة 11 ديسمبر الساعة 7:30 صباحاً، وتقسم إلى أربع فئات وهى المجموع العام للإماراتيين من الرجال والسيدات والمجموع العام للفئة المفتوحة للرجال والسيدات ليتم اختيار الفائزين في المراكز الثلاث الأولى والتتويج بميداليات فريدة من نوعها تظهر طبيعة خورفكان الجبلية الساحرة، وهي عبارة عن مجسم برج الرابي التاريخي مع خلفية جبال خورفكان.

وأشار ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس إلى أن السباق سيقام في اليوم العالمي للجبال للتوعية بأهميتها في الحياة، بالإضافة لإثراء السياحة الرياضية عبر التنظيم في مدينة خورفكان الرائعة بمناظرها الطبيعية الجميلة بحيث يستمتع المشارك بزيارة المدينة ومشاهدة معالمها من خلال هذا التحدي.

ودعا الدوخي محبي هذه الرياضة والهواة للمشاركة باعتبار الرياضة أسلوباً للحياة الصحية .