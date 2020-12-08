شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكمة برازيلية تقتل زوجها بـ«قاضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
ألقت الشرطة السويسرية، القبض على فيفيان أوبنهوف (34 عاماً)، ملاكمة برازيلية محترفة، بتهمة قتل زوجها السويسري الثري توماس (61 عاماً) في مطعم «ديه ألب» العائد لسلسلته الفندقية في 19 أكتوبر، وتبين من تشريح الجثة أن الزوج مات بعد تعرضه للكمات عنيفة انتهت بقاضية أنهت حياته، ووجهت للزوجة التي اقترن بها العجوز الثري في يناير تهمة القتل العمد.
وقال مقربون في شهادتهم بالتحقيقات أن فيفيان المولودة في ريو دي جانيرو لا تتردد في النيل من خصومها عندما تفقد أعصابها كما سبق أن ألقي عليها القبض في لندن عندما لكمت وجه رجل حاول التحرش بها على هامش احتفالها بعيد ميلادها الـ30 في أكتوبر 2016 وأمضت بضع ساعات في الحجز.
ونافست فيفيان على لقب العالم 3 مرات وكانت لاعبة كرة وجمباز قبل أن تتحول للملاكمة بسن الـ18 ثم عملت بعد اعتزالها في سلسلة الفنادق التي يملكها توماس وافتتحت صالة جيم، وكتبت فيفيان على صفحتها الشخصية أن لديها ابناً اسمه كالفن وأن تمضية الوقت معه أفضل ما تفعله في روتينها اليومي.
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