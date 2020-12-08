شكرا لقرائتكم خبر عن ديني يواجه سيلا من الرسائل العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تروي ديني مهاجم واتفورد عن تلقيه آلاف من الرسائل العنصرية بعد مطالبته معاقبة الأوروجوياني أدينسون كافاني بالإيقاف أكثر من 3 مباريات لاستخدامه لفظة «نيجريتو» في منشور على «إنستجرام» عقب الفوز على ساوثمبتون.

واعتذر كافاني عن المنشور الذي حذفه بعد 3 ساعات، الذي قال فيه «شكراً نيجريتو» لصديق إسباني رداً على تهنئته بأدائه الرائع أمام ساوثمبتون لكن اتحاد الكرة الإنجليزي ينظر حالياً في الحادثة وسيعاقبه بـ3 مباريات على أقل تقدير.

وقال ديني في تصريحاته: «لا أهتم بما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تحتل جزءاً كبيراً في حياتي ولا أزورها إلا نادراً، لكنني تلقيت آلاف الرسائل وفيها لفظة «نيجريتو» بعد مطالبتي بتشديد العقوبة على كافاني كي يستوعب الدرس جيداً».

كانت هذه تفاصيل خبر ديني يواجه سيلا من الرسائل العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.