شكرا لقرائتكم خبر عن 0.01 % من أغنياء العالم يتنافسون على حذاء بمليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تستعد لعرض زوج فريد من الأحذية صممته شركة «أديداس» للتجهيزات الرياضية وصانع الخزف الألماني «ميسن»، ومن المتوقع أن يباع بمبلغ خيالي ليكون بذلك أول حذاء من نوعه.

إذ إن النموذج الذي يُعرض للبيع عبر الإنترنت منذ أمس وحتى 16 ديسمبر، يعد فريداً من نوعه وقدرت «سوذبيز» قيمته بما بين «دولار واحد ومليون» دولار.

واستوحي تصميم الحذاء من أحذية «زد إكس 8000» التي طرحتها «أديداس» للبيع ولقيت إقبالاً شعبياً كبيراً. وتولى «ميسن» تلوين الحذاء، ووضع على فردتيه قطعاً خزفية مزينة أيضاً.

ولا يمكن انتعال هذا الحذاء الرياضي فعلياً. إلا أن تصميم هذا الحذاء وندرته وسعره قد يأخذ سوق الأحذية الرياضية المخصصة لهواة الجمع إلى مرحلة جديدة أكثر تطوراً. وخاصة بعد أن حُطِّم الرقم القياسي لسعر حذاء رياضي مرات عدة هذه السنة، حيث كان آخرها بيع حذاء «إير جوردان 1» من شركة «نايكي» مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار «كريستيز» في منتصف أغسطس.

ويشهد سوق هذه الأحذية الرياضية تطوراً ملحوظاً، وأفاد مدير تنمية المبيعات عبر الإنترنت في «سوذبيز» براهم واتشتر أن «ثمة تطوراً في السوق، إذ باتت مثل هذه الأحذية الرياضية تُعتبر فناً».

وكانت «نايكي» حتى الآن الأكثر رواجاً بين هواة الجمع من خلال العلامة التجارية التابعة لها «جوردان براند» المرتبطة بالنجم التاريخي لكرة السلة الأمريكية السابق مايكل جوردان.

أما نائب رئيس منصة «ستوكس» للتجارة الإلكترونية، فرأى أن دور المزادات تفيد من ظهور ثقافة «الحذاء الرياضي» و«تستخدمها لجذب جمهور جديد إلى منظومتها».

وشدّد على أن «هذه المنتجات النادرة للغاية التي تقدمها دور المزادات تحظى فقط باهتمام أغنى 0,01% من هواة الجمع»، بينما توفر المنصات المتخصصة مثل «ستوكس» إمكانية «الوصول إلى البقية».

وتوقع براهم واتشتر أن يؤدي عرض أحذية فريدة أخرى في المزادات إلى إحداث تغيير في السوق، إذ سيساهم في دفع هواة مجموعات جدد إلى دخول السوق، ويفضي إلى «دينامية» مختلفة للأسعار. واعتبر أن المزاد «يشكّل اختباراً». وسيخصص ريع هذا المزاد لمتحف بروكلين في نيويورك ولبرامجه الموجهة إلى شباب المدينة.