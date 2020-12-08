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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فحص كورونا لعبة سيرينا مع ابنتها

نشرت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، شريط فيديو على حسابها في «إنستجرام» وهي تلهو مع ابنتها أولمبيا (3 سنوات). وظهرت أولمبيا في الفيديو وهي تضع عوداً في أنف والدتها، وكتبت سيرينا ممازحة: «لعبة أطفال هذا العام».

وتسأل سيرينا ابنتها في الشريط: «ما هذا الفحص؟ وتجيب أولمبيا: فحص كوكنات»، فتعلق سيرينا: «تقصدين كورونا؟ فتهز أولمبيا رأسها بنعم». وبعد وضع العود الذي يبدو أنه أصبع تلوين في أنف والدتها مدة 10 دقائق، تقدمت سيرينا بالشكر لأولمبيا لتنتهي اللعبة.

وتستعد سيرينا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في 8 فبراير؛ أولى بطولات جراند سلام المتأخرة عن الموعد بـ3 أسابيع (18 يناير)، وسيخضع اللاعبون واللاعبات لقيود مشددة في ما يخص فحص كورونا، وفقاً للمدير التنفيذي للبطولة الأسترالية كريج تيلي.

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