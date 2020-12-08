شكرا لقرائتكم خبر عن حرب «تغريدات» بين أوزيل ومورجان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اشتعلت حرب تغريدات بين النجم الألماني مسعود أوزيل (32 عاماً)، صانع ألعاب أرسنال، ومقدم برنامج «صباح الخير بريطانيا» بيرس مورجان (55 عاماً)، بعد وصف الأخير له بأنه «بوجبا أرسنال» في إشارة إلى نجم مانشستر يونايتد الذي يتقاضى راتباً أكبر مما يستحق، وأن الجمهور لا يحبه.

ورد لاعب الوسط الألماني على تصريحات مورجان بصورة وهو يحتفل أمام الآلاف من مشجعي أرسنال في استاد الإمارات، وكتب تحتها: «شعورك وأنت مدعوم من المشجعين، ممتن لأفضل جمهور في الأوقات الصعبة». ورد مورجان مشجع أرسنال على تصريحات أوزيل مغرداً: «مشجعو أرسنال الحقيقيون لا يدعمونك، أنت بول بوجبا أرسنال، تأخذ أجراً مبالغاً فيه، وأداؤك سيئ، ولديك شعور العظمة. هذه هي الحقيقة».

ورد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف إسترليني أسبوعياً: «صديقي بيرس.. هل ما زلت تشعر بالمرارة من ذلك اليوم عندما خسرت إنجلترا أمام ألمانيا، يبدو أنك لست من مشجعي أبطال العالم، أتمنى أن ترى بعينيك جيداً، كما تسمع جيداً».

يذكر أن أوزيل لم يلعب في تشكيلة أرسنال منذ 7 مارس الماضي، وشطب المدرب أرتيتا اسمه من تشكيلته المحلية والأوروبية، ووضعه على قائمة البيع في يناير.