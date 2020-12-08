بالصور.. فتح اللجان أمام المواطنين في انتخابات النواب بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.
ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخبًا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا مخصص للنظام الفردي.
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