أمير الكويت يعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، الثلاثاء، إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الصباح برئاسة الحكومة، بموجب أمر أميري نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأكد الأمر الأميري أن رئيس الوزراء المُعيّن "يكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علنيا لإصدار مرسوم بتعيينهم".
وجاء في المادة الثانية من الأمر الأميري أنه "على رئيس الوزراء المكلف تنفيذ الأمر، وإبلاغه إلى مجلس الأمة"، مضيفًا أنه "يُعمل به منذ تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".
يأتي ذلك بعد يومين من قبول أمير الكويت استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
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