المكسيك تسجل 6 آلاف و399 إصابة و357 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 آلاف و399 إصابة جديدة و357 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية -على موقعها الإلكتروني اليوم- أن إجمالى عدد الإصابات بكورونا فى البلاد ارتفع إلى مليون و182 ألفا و249 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 110 آلاف و74 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و١٥٦ ألفا

و٧٧٠ حالة، وذلك عقب تسجيل 12 ألفا و127 حالة إصابة جديدة.



وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية يوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٠٨ آلاف و٨٦٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٦٩٠ حالة وفاة جديدة.

ومع ذلك، فإنه نظرا لارتفاع معدل الوفيات، تفترض الحكومة أنه في الواقع يوجد حالات وفاة في المكسيك بسبب فيروس كورونا أكثر

مما تظهره الإحصاءات الرسمية بحوالي 50 ألف حالة وفاة..

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك أعلى من ذلك بكثير، حيث إن عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها محدود نسبيا.

وعادت المكسيك إلى الحياة الطبيعية أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة، وأعيد فتح العديد من الشركات التي أغلقت بسبب الجائحة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.