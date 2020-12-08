إسرائيل تسجل 1837 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ(24) الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 315 حالة خطيرة.

ذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2924 حالة بعد تسجيل 7 حالات أمس، بينما هناك 107 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ347

ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد على 330 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاثنين أنها سجلت 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.. بينما تم الإبلاغ عن 331 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2917 حالة بعد تسجيل 8 حالات أمس بينما هناك 112 حالة تم وضعها

على أجهزة التنفس الصناعي.وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في إسرائيل الـ345 ألف حالة إصابة تعافى منهم ما يزيد على 329 ألف حالة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 27 شخصًايوم السبت بشبهة الإخلال بالنظام

العام، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها الآلاف قرب مسكنه الرسمي في تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الشرطة القول إنها اضطرت لاستخدام القوة لإجلاء متظاهرين حاولوا قطع محاور ومفترقات طرق رئيسية.

يأتي هذا في إطار استمرار الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي. ويطالب المحتجون منذ أشهر نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.