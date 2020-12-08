بايدن يُرشح الجنرال المتقاعد ليود أوستن لحقيبة وزارة الدفاع

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد ليود أوستن، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، لتولي حقيبة وزارة الدفاع "البنتاجون" في إدارته الجديدة، وفقًا لمصادر أمريكية.

أشارت تلك المصادر إلى أنه في حالة موافقة مجلس الشيوخ، فإن أوستن سيصبح أول مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى هذه الوزارة المهمة.

وذكرت أن بايدن أبلغ أوستن بالقرار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الأخير قبل هذا الترشيح، الذي يعتبر من أهم ترشيحات بايدن

في فريقه، حيث يترأس وزير الدفاع الأمريكي واحدة من أضخم الهيئات الأمريكية، ويشرف على قيادة قوات بلاده حول العالم، فضلًا عن إدارة الكثير من الملفات المعقدة بالداخل.ولفتت إلى أن اسم أوستن كان بارزا على قائمة المرشحين للمنصب خلال الأيام الماضية، وأن له تاريخا طويلا في العمل بالبنتاجون في العديد من المناصب، من أبرزها رئاسته للقيادة المركزية للقوات الأمريكية "سنتكوم" ما بين عامي 2013 و2016، حيث باشر خلالها عددا من القضايا ذات الصلة بالشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا.وقبل ذلك، وخلال عمل بايدن نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان أوستن قد عمل نائبا لرئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي وقائدا للقوات الأمريكية بالعراق، حيث نوهت المصادر بأن بايدن وأوستن يعرفان بعضهما جيدا ومنذ فترة طويلة.ويحتاج أوستن إلى موافقة الكونجرس ليشغل المنصب الوزاري كمدني لأنه تقاعد من العمل العسكري قبل 4 سنوات فقط، فيما يستلزم القانون الفيدرالي الأمريكي التقاعد من العمل العسكري لـ7 سنوات قبل تولي هذا المنصب.