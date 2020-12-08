الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 12 إصابة بينها حالتان بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة 2 منها بعدوى محلية تم تسجيلهما في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفًا و646 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع

4 حالات في شنجهاي و3 حالات في كل من قوانجدونج وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3958 حالة غادر منها 3716 حالة المستشفيات بعد شفائهم، مضيفة أن 13 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفًا و732 شخصًا، مشيرة إلى أن 6114 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 219 حالة منها 212 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6975 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 112 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 716 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5626 مريضا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و574 مريضًا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.