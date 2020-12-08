باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 423 ألفا و179 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 423 ألفا و179 حالة، وذلك عقب تسجيل 2885 حالة إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8487 حالة، وذلك عقب تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 370 ألفا و451 شخصا.

سجلت باكستان 3795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، و37 حالة وفاة .

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 420 ألفا و294 حالة.



ونوه المركز في بيانه بأن إجمالي الوفيات بلغ 8398 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ

356 ألفا و542 حالة.



وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 67 مليونا حتى صباح يوم الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 67 مليونا و73 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر43 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و536 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات ، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.