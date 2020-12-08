بريطانيا تبدأ بعمليات التلقيح ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 13 دقيقة

بدأت اليوم الثلاثاء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا. وأعلنت بريطانيا على الأثر أنه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا.

بدوره، أكد وزير الصحة البريطاني أن نحو 70 مستشفى تبدأ التطعيم اليوم في المملكة المتحدة. وقال: “سنبدأ رفع القيود بعد انتهاء تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لكورونا”.

وانطلقت اليوم الثلاثاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح فايزر، وإجراء آخر استعداداتها، في أسبوع حاسم في مواجهة جائحة كورونا. وأظهرت لقطات مباشرة قادمة من العاصمة البريطانية لندن، مسنة بريطانية، تبلغ 90 عاما من العمر، بحسب مراسلنا، وهي تتلقى اللقاح.

وتم إرسال اللقاح إلى مستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة، حيث من المتوقع طرح حوالي 800 ألف جرعة من اللقاح اليوم، وهو اليوم الذي أطلق عليه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لقب “يوم النصر”، تشبيها بانتصارات الحرب العالمية الثانية.

وأصبحت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أول دولة تصرح باستخدام لقاح “فايزر-بايونتك” في حالات الطوارئ.