عداد كورونا يقترب من ملامسة الـ68 مليون إصابة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - يواصل عداد أصابات كورونا الارتفاع ، حيث بات يقترب من ملامسة 68 مليون إصابة حول العالم منذ انتشاره في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

ارتفع عدد الإصابات إلى 67 مليونا و938 ألفا و995 إصابة ، حسب أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و550 ألفا و263 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 47 مليونا و23 ألفا و575 حالة، الثلاثاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر /كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

حظر تجول في إسرائيل

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفرض، اعتبارا من الأربعاء، حظر تجوّل ليلي لكبح وتيرة إصابات كوفيد-19 التي تسارعت في الأسابيع الأخيرة.

وقرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل والتي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “فرض حظر تجول ليلي” اعتبارا من الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وجاء في البيان أن “الأعمال التجارية ستكون ممنوعة خلال حظر التجول الليلي، وستفرض قيود على التنقّل بين المناطق”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

لكن سيفتح مزيد من مراكز التسوّق والأسواق ضمن القواعد الصحية المفروضة، فيما سيسمح للمتاحف والمراكز الثقافية بأن تفتح أبوابها بنسب محدّدة من طاقتها الاستيعابية.

وأوضح متحدّث باسم وزارة الصحة أن الحكومة ستضع تفاصيل حظر التجوّل قبل دخوله حيّز التنفيذ.

فرنسا “عاجزة” عن خفض الإصابات

لا تزال فرنسا “بعيدة” من تحقيق هدفها خفض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى ما دون 5 آلاف يوميا وهو المستوى الذي تعهّدت الحكومة، في حال التوصّل إليه، برفع الإغلاق العام، وفق ما أعلنه مسؤول رفيع في القطاع الصحي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهّد برفع الإغلاق في 15 ديسمبر/ كانون الأول إذا انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى نحو خمسة آلاف.

لكن هدف رفع القيود المفروضة على السفر في أعياد نهاية العام بدا الإثنين في مهب الريح، مع قول مدير عام القطاع الصحي في فرنسا إن تحقيق أهداف الحكومة سيكون “أمرا بالغ الصعوبة”.

وقال سالومون في مؤتمر صحفي: “على الرغم من كل الجهود التي نبذلها، ما زلنا نواجه خطرا كبيرا بعودة وتيرة الجائحة إلى التسارع”، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات الجديدة لم تنخفض منذ أيام.

وبعدما سجّلت فرنسا يوميا في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ما بين 50 ألفا و60 ألف إصابة، انخفضت أعداد المصابين في الأسبوع الماضي إلى ما معدّله 10 آلاف يوميا، لكن وتيرة التراجع خفّت في الأيام الأخيرة.

أكثر من 110 آلاف وفاة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و182249 إصابة و110074 وفاة.

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

12 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى خمس إصابات من ست إصابات في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.