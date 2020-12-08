شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص على الرغم من أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه في الوقت الحالي.
وبريطانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من كوفيد-19، إذ شهدت 61 ألف وفاة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار التيار من خلال طرح لقاح فايزر وبيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وصدقت بريطانيا على اللقاح للاستخدام الطارئ منذ أقل من أسبوع وستطرحه من خلال هيئة الصحة الوطنية.
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