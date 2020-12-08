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البحرين تدين محاولة مليشيات الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

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أدانت البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة من خلال طائرة مسيرة (مفخخة).

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها على موقف البحرين الداعم دائماً للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ، مشيدة في الوقت نفسه بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها.

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