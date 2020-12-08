شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 131 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات المكسيكية أمس الاثنين عن انتهاء عملية البحث عن جثث في مقبرة جماعية بولاية خاليسكو بعد أشهر من أعمال الحفر، مشيرة إلى أنه تم العثور على إجمالي 131 ضحية دفنوا في الموقع.

وجاء في بيان صدر يوم الاثنين عن ممثلي الادعاء العام في خاليسكو إن الحفر انتهى في 30 نوفمبر "بعد استبعاد وجود رفات أخرى في الموقع".

وتم اكتشاف المقبرة في أكتوبر في بلدية إل سالتو، بضواحي جوادالاخارا، وكان المحققون يعملون على انتشال الجثث وتحديد هوياتها منذ ذلك الحين.

وتم التعرف على 43 ضحية فقط حتى الآن.

ويعد اكتشاف ما يسمى بـ "المقابر السرية" - وهي الأماكن التي تدفن فيها العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والاختطاف والابتزاز وغيرها من الجرائم ضحاياها - أمر شائع نسبيا في المكسيك.

وهناك نحو 79 ألفا و500 شخص في عداد المفقودين في البلاد، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.

واختفى العدد الأكبر من الضحايا منذ عام 2006 عندما أطلق الرئيس آنذاك فيليبي كالديرون حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات ، والتي قتل خلالها أيضا عشرات الآلاف من الأشخاص.