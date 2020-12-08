شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 528 وفاة جديدة و 13720 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية 528 وفاة بفيروس كورونا المستجد, و13720 إصابة جديدة. وأوضحت الصحة الإيطالية امس الاثنين أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 60606 وفيات, فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,074,000 إصابة.

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