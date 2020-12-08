شكرا لقرائتكم خبر عن للمرشحين ..تعرف على حقوقك خلال فترة الفرز بالجولة الختامية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا الفترة المقررة للتصويت على انتخابات مجلس النواب فى الجولة الختامية والأخيرة لإعادة المرحلة الثانية، لتعلن النتائج الخاصة بهذه الجولة فى موعد أقصاه 14 ديسمبر، وتجرى الانتخابات بين 200 مرشح على 100 مقعد، ليتبقى مقعد وحيد متوقع أن يحدد موعد الانتخاب عليه لاحقا وهو مقعد دائرة ديرمواس بمحافظة المنيا .

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الإجراءات الخاصة بالفرز فى اللجان العامة والفرعية

ونرصد فيما يلى ما نصت عليه :

- للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية.

- ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم الهيئة لمتابعة الاقتراع والفرز.

- تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها.

- إذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدي اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة بعد التنسيق مع الهيئة.

- يجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة.

- إذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.

- يحرر محضر لإجراءات فرز الصناديق لبطاقات الانتخاب بالنظام الفردى.

- ثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز.

- ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح -بحسب الأحوال-

- يُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.

- وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

- ثم تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات من رؤساء اللجان الفرعية.

- للمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز.

- تفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة .

- عند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس؛ ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.

- يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردى.

- يوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

- يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح.

- يحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.

- يُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى الهيئة الوطنية، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى الهيئة الوطنية .