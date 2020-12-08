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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطري يكشف في تسجيل توجهات الجزيرة الارهابية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيل جديد كشف عن حوار دار بين رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتحدث رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال التسجيل الصوتي عن مشاركته في تأسيس قناة الجزيرة ومعرفته بحمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة القناة .
كما انتقد عمل قناة الجزيرة وضعف إدارتها، مشيرا إلى أن الأمير حمد بن خليفة يشرف بشكل مباشر على القناة، ويطمح في إنشاء قناة انجليزية.
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