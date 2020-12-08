اليوم.. 6 مباريات في دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-12-08 | 07:25 153 مشاهدة تستكمل مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بإقامة 6 مباريات في بغداد والنجف والسماوة والبصرة وميسان. وفيما يلي مباريات الدوري الممتاز اليوم: نفط ميسان X الكرخ (ملعب ميسان) الحدود X زاخو (ملعب التاجي) السماوة X الشرطة (ملعب السماوة) النجف X أربيل (ملعب النجف الاولمبي)



وتقام المباريات عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد. وتقام المباريات عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد. نفط البصرة X الزوراء (ملعب البصرة الدولي) وتقام المباراة عند الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً. القوة الجوية X القاسم (ملعب الشعب الدولي) تقام المباراة عند الساعة السادسة و30 دقيقة مساءً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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