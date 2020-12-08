منظمة أممية تطلق نداء لإنقاذ حياة 39 مليون طفل بينهم سوريون ويمنيون

وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أن الأموال ستستخدم لتلبية احتياجات 39 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2021.

وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب يشمل زيادة بنحو 500 مليون دولار أمريكي لمواصلة الاستجابة لجائحة كورونا وسط ارتفاع كبير في عدد الحالات في جميع أنحاء المنطقة.



ولفتت المنظمة إلى أن الحصة الأكبر من هذه المناشدة ستكون للأزمات في اليمن، وسوريا التي أسفر النزاع فيها عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011، والسودان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة وأزمة إنسانية نتيجة تدفق عشرات آلاف اللاجئين من إثيوبيا.

ووفقا للمنظمة يحتاج 4,8 مليون طفل في سوريا إلى المساعدة، بينما هناك 2,5 مليون طفل لاجئ سوري في الدول المجاورة، أما في اليمن فيحتاج 12 مليون طفل إلى المساعدة، وفي السودان يواجه 5,3 مليون طفل العديد من التحديات.

