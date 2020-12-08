شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه يوضح موعد بدء الفصل التشريعى الجديد مع قرب انتهاء انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم جولة الإعادة الأخيرة بالجدول الزمنى للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التصويت لمجلس النواب الجديد، 100 مقعد متبقي من التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد، والتى تنتهى اليوم الثلاثاء وتعلن النتيجة 14 ديسمبر المقبل، ليتبقى فى ذلك مقعد وحيد وهو مقعد دائرة دير مواس والذى لم يحدد بعد موعد إجراءات الانتخاب عليه بعد تأجيله.

ويوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن موعد بدء الفصل التشريعى الجديد بعد حسم فوز 467 مرشحا - حسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات- وينتظر استكمال باقى التشكيل خلال الأيام المقبلة وأحقية رئيس الجمهورية فى تعين 5 % من إجمالى عدد مقاعد البرلمان المنتخبة، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى تنتهى مدته مساء 9 يناير 2021، ويمارس صلاحياته كاملة حتى هذا التاريخ.

وأشار فوزى، إلى أن بدء الفصل التشريعى الثانى يبدأ من تاريخ أول جلسة للمجلس الجديد وسيكون بناء على التاريخ المحدد الذى سيأتى بدعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد، وليس لزاما أن يكون 10 يناير بل ستكون فى تاريح لاحق 9 يناير المقبل والموافق نهاية الفصل التشريعى الحالى.

وعن إجراءات الجلسة الافتتاحية، قال الفقيه الدستورى، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ذلك بوضوح فى نص المادة 276 ، حيث يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية بصيغة عليه أن يلتزم بها ولا يخطأ فيها وهى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب الرئيس.